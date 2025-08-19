Белоруссия предложила себя в качестве моста для встречи лидеров России и Украины

Белоруссия готова обеспечить проведение переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам официального представителя Минска, страна не настаивает на посредничестве, но предоставит всю инфраструктуру для диалога на высшем уровне. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Власти Белоруссии подтвердили готовность выступить организатором возможных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Официальная позиция была озвучена пресс-секретарем Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт.

Представитель белорусского лидера подчеркнула, что Минск никогда активно не предлагал себя в качестве посредника, однако для установления мира готов предоставить свою площадку и обеспечить проведение саммита на высочайшем уровне. Эйсмонт также опровергла обсуждение этой конкретной темы во время недавнего телефонного разговора Лукашенко с американским коллегой.

Инициатива Минска прозвучала на фоне активизации международных контактов. До этого Дональд Трамп провел встречу с Зеленским и европейскими лидерами, а затем обсудил ситуацию с Путиным. Стороны, по данным Кремля, высказались за продолжение прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе и на более высоком политическом уровне. Предложение Белоруссии может стать практическим шагом в этом направлении, используя преимущества общего исторического и культурного пространства.

Ранее сообщалось о том, что Белый дом рассматривает Будапешт как место переговоров Зеленского и Путина.