Белоруссия разместила на своей территории «Орешник»

Белоруссия вынуждена разместить на своей территории ракетный комплекс «Орешник» для гарантии национальной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, выступая на пленарном заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его слова приводит госагентство БелТа.

Рыженков подчеркнул, что Минск не участвует в гонке вооружений и не стремится к эскалации конфронтации.

«Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия», — сказал глава внешнедипломатического ведомства.

Россия впервые применила новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года. Удар был нанесен по «Южному машиностроительному заводу» в Днепре.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин, запуск «Орешника» стал ответом на ракетные атаки ВСУ с применением ATACMS, Storm Shadow и HIMARS по объектам в Брянской и Курской областях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского остановиться во избежание потери Украины.