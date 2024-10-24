Белоруссия стала партнером БРИКС

На встрече в формате «аутрич» в рамках саммита в Казани Лукашенко отмечал, что Беларусь полностью поддерживает идеологию БРИКС и выражает готовность активно участвовать в деятельности этого объединения.

Это заявление подчеркивает стремление Минска к углублению сотрудничества с развивающимися экономиками и укреплению многосторонних связей.

Ранее Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России и шерпа России в БРИКС заявлял, что неучастие в санкциях против стран-участниц БРИКС считается одним из факторов, необходимых для приема в это объединение.

Тем не менее, Рябков уточнил, что расширение БРИКС не должно становиться самоцелью, а должно способствовать укреплению БРИКС и повышению его потенциала и авторитета на международной арене.