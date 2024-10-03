Рябков обозначил, что отсутствие участия в санкциях является критерием для приема в БРИКС

Неучастие в санкциях против стран-участниц БРИКС считается одним из факторов, необходимых для приема в это объединение. Об этом заявил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России и шерпа России в БРИКС на пресс-конференции, посвященной подготовке к саммиту БРИКС в Казани, передает ТАСС.

«Важно вести независимую политику, занимая значимое место в международных и региональных вопросах, устанавливать добрососедские и положительные отношения со странами БРИКС, не поддерживать неправомерные санкции против членов организацией», — подчеркнул он.

По мнению Рябкова, на данном этапе задача России заключается в обеспечении гармоничной интеграции уже присоединившихся стран в многогранную структуру партнерства БРИКС, при этом сохраняя динамичность и эффективность его механизмов и форматов.

«Двери для вступления в БРИКС остаются открытыми, это неоспоримая позиция российского председательства», — добавил он.

Тем не менее, Рябков уточнил, что расширение БРИКС не должно становиться самоцелью, а должно способствовать укреплению БРИКС и повышению его потенциала и авторитета на международной арене.

Ранее Рябков заявил, что Россия не видит возможность прямых переговоров с Киевом.