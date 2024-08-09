Лукашенко: батька шарахнет тем, кто против Белоруссии натопырится войной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны в свете происходящих событий в Курской области России не переживать излишне, что боевые действия могут перекинуться на территорию республики. Комментарий лидера страны во время общения с рядовыми белорусами в Могилевской области публикует «Пул Первого».

Как подчеркнул Лукашенко, у Белоруссии есть, чем ответить всем тем, кто захочет против нее «натопырится».

«По поводу войны - не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (украинская сторона на границе - прим. ред.) натопыриться – мы в ответ. Они ушли – мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть, чем ответить. Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой (с белорусского языка "отец" – прим. ред.), а шарахнуть может… », - сказал Лукашенко.

Лукашенко призвал белорусов не волноваться, жить и работать спокойно. Если же произойдет «какое-то обострение», то, как заверил президент, он «задолго» проинформирует об этом граждан.

Ранее сообщалось, ВСУ поразили объект инфраструктуры в ходе массовой атаки с воздуха. Об этом проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На месте сейчас сильный пожар. А перед этим стало известно, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.