Белорусские оппозиционеры могут получить тюремный срок в Литве за получение паспорта

Белорусская оппозиционная организация собралась заняться выдачей специальных паспортов, и это может стать поводом для уголовного преследования в Литве. Об этом сообщило издание 15min.

Организация Belarus Passport Center уведомила литовскую прокуратуру, что планирует начать выдачу своих паспортов белорусским оппозиционерам. Дело в том, что та символика, которая будет использоваться на документах, крайне похожа на герб Литовской республики. В связи с этим заместитель генерального прокурора республики Гинтас Иванаускас напомнил, что подделка документов преследуется по закону. Даже то, что оппозиционеры уведомили литовские власти, не делают такой шаг легитимным.

«Это не делает данную деятельность законной, а решение о признании данной инициативы преступной будет принимать суд», — указал он.

Ранее в Литве возмутились некоторыми картами, которые продаются в стране. На них Крым и восточные области Украины отмечены как российские земли. Председатель комитета по культуре Сейма Кястутис Вилкаускас уже назвал произошедшее «скрытым оружием России». Другие парламентарии считают, что если позволить такой продукции находиться в свободном обращении, то следом с карт может исчезнуть сама Литва.