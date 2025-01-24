В литовских книжных магазинах оказались карты с российским Крымом

Депутаты литовского парламента в ярости — карты, на которых Крым и восточные области Украины включены в состав России, пользуются популярностью у покупателей. Такие карты можно найти в книжном магазине Knyg pasaulis в Вильнюсе.

Использование подобных карт не ограничивается законодательством, однако государственные органы вновь поднимают вопрос о введении ограничений. Председатель комитета по культуре Сейма Кястутис Вилкаускас назвал произошедшее «скрытым оружием России».

«Там, где мы видим, что это информационное оружие, нужно относиться к этому как к оружию — уничтожать», — написал Вилкаускас в своем аккаунте в соцсетях.

Литовские политики убеждены: все происходящее — распространение ложных сведений и фактическое «доказательство оккупации».

Депутат комитета по международным делам Жигимантас Повиленис пошел дальше своего коллеги, заявив, что если не остановить распространение подобных карт, то завтра с карты мира исчезнет сама Литва.

«Это ужасно, я потрясен! И если здесь границы исчезают, то завтра они исчезнут и в странах Балтии», — заявил в соцсети X Повиленис.

Отметим, что карты Украины без Крыма уже давно стали обыденностью на различных мировых политических и спортивных мероприятиях, а также в трансляциях зарубежных телеканалов. Так, Украинская ассоциация футбола (УАФ) выразила протест ФИФА и УЕФА из-за трансляции жеребьевки европейской квалификации ЧМ. В организации обратили внимание на карту, где Крым исключили из состава страны.

Мало того, на самой Украине не раз грешили, исключая российский полуостров с местных карт. Ранее сообщалось, что там по ошибке напечатали школьный учебник без Крыма на карте страны.