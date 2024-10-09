Белорусские пограничники нашли тело беженца на границе с Латвией

Труп беженца Полоцкие пограничники нашли 8 октября. На момент обнаружения мужчина был без документов и мобильного телефона.

В последние годы Белоруссия стала одним из основных транзитных пунктов для беженцев и мигрантов, стремящихся попасть в страны ЕС. В основном, это мигранты из стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.

С начала 2023 года на латвийском участке границы белорусские пограничники обнаружили 10 человек. С 2021 года на границах с Европейским Союзом (ЕС) было найдено в общей сложности 58 тел беженцев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в рамках соглашения о Союзном государстве.