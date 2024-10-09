«У Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию»: переговоры Путина и Лукашенко проходят в Кремле
Переговоры Путина и Лукашенко стартовали в Кремле
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В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщило РИА Новости.
На переговорах политики планируют обсудить вопросы, касающиеся развития двухсторонних отношений, акцентируя внимание на интеграционных процессах в рамках Союзного государства, о чем ранее сообщила пресс-служба Кремля.
Также в ходе встречи пройдет церемония награждения Лукашенко высшей государственной наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Эта награда вручается выдающимся государственным и общественным деятелям, а также личностям из сферы науки, культуры и экономики за их значительные достижения, способствующие процветанию и славе России.
Лукашенко отметил, что западные страны пытались удушить Россию и Белоруссию, но этого достичь не удалось.
«Запад задумал удушить нас, прежде всего в экономике. У них ничего не получилось. Однако они уже сами это признают», — сказал Лукашенко во время беседы с Путиным.
Кроме того, Лукашенко сообщил, что намерен обсудить с Путиным «2-3 вопроса для того, чтобы расставить все точки».
Ранее сообщалось, что Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани.