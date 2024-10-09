«У Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию»: переговоры Путина и Лукашенко проходят в Кремле

На переговорах политики планируют обсудить вопросы, касающиеся развития двухсторонних отношений, акцентируя внимание на интеграционных процессах в рамках Союзного государства, о чем ранее сообщила пресс-служба Кремля.

Также в ходе встречи пройдет церемония награждения Лукашенко высшей государственной наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Эта награда вручается выдающимся государственным и общественным деятелям, а также личностям из сферы науки, культуры и экономики за их значительные достижения, способствующие процветанию и славе России.

Лукашенко отметил, что западные страны пытались удушить Россию и Белоруссию, но этого достичь не удалось.

«Запад задумал удушить нас, прежде всего в экономике. У них ничего не получилось. Однако они уже сами это признают», — сказал Лукашенко во время беседы с Путиным.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что намерен обсудить с Путиным «2-3 вопроса для того, чтобы расставить все точки».

Ранее сообщалось, что Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани.