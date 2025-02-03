Белорусский премьер подписал указ об отставке правительства

Белорусское правительство в полном составе сложило с себя полномочия. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Издание сослалось на заявление пресс-службы Совмина. В соответствии с конституцией республики Совет министров Белоруссии сложил с себя полномочия перед вступлением в должность вновь избранного президента.

«Правительство Беларуси сложило полномочия. Соответствующее постановление подписал Роман Головченко», — указали журналистам.

Постановление премьера Головченко подписано сегодня, 3 февраля. Оно вступает в силу в этот же день.

Напомним, Центризбирком официально утвердил Александра Лукашенко победителем президентских выборов в Белоруссии, поскольку во время голосования он заручился поддержкой 86,82% избирателей.

Ранее уже сообщалось, что Лукашенко заявил о непростой ситуации, которая сложилась на белорусских границах. По его утверждению, пограничникам и работникам таможенных пунктов хватает работы из-за постоянных очередей.