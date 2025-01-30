Лукашенко заявил о «непростой» ситуации на границе Белоруссии
Лукашенко назвал «непростой» ситуацию на границе Белоруссии
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На границе Республики Беларусь сложилась непростая ситуация, поэтому пограничникам хватает работы. Так считает белорусский лидер Александр Лукашенко, его точку зрения привела БелТА.
Президент РБ сообщил, что не понаслышке знает, что такое граница, как она охраняется и как работают пропускные пункты. По его мнению, сейчас вдоль границы сложилась очень непростая и напряженная ситуация.
«Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка», — указал он.
Такое заявление было сделано во время утверждения решения по охране госграницы в текущем году. Президенту доложили, что погранслужба регулярно проводит мероприятия по повышению эффективности охраны границы, наращивает инженерную инфраструктуру, сами пограничники насыщаются вооружением и техникой, постоянно совершенствуется их боевая подготовка. За предыдущие четыре года в этом направлении было сделано очень многое.
Ранее представитель белорусского Госпогранкомитета Бычковский заявил, что Украина держит возле границ Белоруссии порядка 15 тыс. своих боевиков. За счет этого в республике сохраняется тревожная обстановка, пограничникам приходится нести службу в усиленном формате.