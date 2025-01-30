Лукашенко заявил о «непростой» ситуации на границе Белоруссии

Президент РБ сообщил, что не понаслышке знает, что такое граница, как она охраняется и как работают пропускные пункты. По его мнению, сейчас вдоль границы сложилась очень непростая и напряженная ситуация.

«Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка», — указал он.

Такое заявление было сделано во время утверждения решения по охране госграницы в текущем году. Президенту доложили, что погранслужба регулярно проводит мероприятия по повышению эффективности охраны границы, наращивает инженерную инфраструктуру, сами пограничники насыщаются вооружением и техникой, постоянно совершенствуется их боевая подготовка. За предыдущие четыре года в этом направлении было сделано очень многое.

Ранее представитель белорусского Госпогранкомитета Бычковский заявил, что Украина держит возле границ Белоруссии порядка 15 тыс. своих боевиков. За счет этого в республике сохраняется тревожная обстановка, пограничникам приходится нести службу в усиленном формате.