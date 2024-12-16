Белоусов обозначил приоритетом для РФ подготовку к возможному конфликту с НАТО

В ходе своего выступления на коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства отметил, что ведение боевых действий на Украине требует от России постоянного мониторинга и адаптации к текущей обстановке.

Второй фактор касается подготовки к возможной войне с НАТО в ближайшее десятилетие. Это подразумевает необходимость стратегического планирования и укрепления оборонных сил, подчеркнул Белоусов.

Третий аспект включает развитие технологий. Как отметил глава оборонного ведомства, это становится критически важным условиям в нынешнем конфликте.

Министр отметил, что Россия должна быть готова к любым изменениям в глобальной ситуации, включая вероятный военный конфликт с НАТО в Европе.

Кроме того, Белоусов подчеркнул необходимость выполнения задач в Центральной Азии, Африке, на Кавказе и в Приднестровье, которые также требуют активного военного присутствия и стратегической подготовки.

В контексте технологических изменений министр выделил необходимость стремительного развития сквозных технологий, таких как искусственный интеллект, обработка больших данных и их высокоскоростная передача, которые способны существенно усилить обороноспособность страны.

При этом Белоусов добавил, что при развитии Вооруженных сил нужно учитывать возможности экономики. Он озвучил данные о том, что уровень расходов на оборону России достиг 6,3% от валового внутреннего продукта (ВВП) и 32,5% от федерального бюджета.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Министерства обороны, заявил, что Запад доводит Россию до красной черты.