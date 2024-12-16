Белоусов обозначил приоритетом для РФ подготовку к возможному конфликту с НАТО
Белоусов поставил задачу для Минобороны подготовиться к возможной войне с НАТО
Фото: [rutube.ru/Комсомольская правда]
Министр обороны РФ Андрей Белоусов обозначил три основных фактора, определяющих современную деятельность оборонного ведомства.
В ходе своего выступления на коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства отметил, что ведение боевых действий на Украине требует от России постоянного мониторинга и адаптации к текущей обстановке.
Второй фактор касается подготовки к возможной войне с НАТО в ближайшее десятилетие. Это подразумевает необходимость стратегического планирования и укрепления оборонных сил, подчеркнул Белоусов.
Третий аспект включает развитие технологий. Как отметил глава оборонного ведомства, это становится критически важным условиям в нынешнем конфликте.
Министр отметил, что Россия должна быть готова к любым изменениям в глобальной ситуации, включая вероятный военный конфликт с НАТО в Европе.
Кроме того, Белоусов подчеркнул необходимость выполнения задач в Центральной Азии, Африке, на Кавказе и в Приднестровье, которые также требуют активного военного присутствия и стратегической подготовки.
В контексте технологических изменений министр выделил необходимость стремительного развития сквозных технологий, таких как искусственный интеллект, обработка больших данных и их высокоскоростная передача, которые способны существенно усилить обороноспособность страны.
При этом Белоусов добавил, что при развитии Вооруженных сил нужно учитывать возможности экономики. Он озвучил данные о том, что уровень расходов на оборону России достиг 6,3% от валового внутреннего продукта (ВВП) и 32,5% от федерального бюджета.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Министерства обороны, заявил, что Запад доводит Россию до красной черты.