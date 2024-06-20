Белоусов попал на видео в момент выговора своему подчиненному

Министр обороны РФ Андрей Белоусов попал на видео в момент, когда отчитывал подчиненного. Накануне глава оборонного ведомства совершил рабочую поездку на строящиеся объекты инфраструктуры Тихоокеанского флота.

На видео Белоусов заслушал доклад о ходе работ по возведению военного городка, предназначенного для 155-й бригады морской пехоты. Глава ведомства потребовал докладывать ему о ходе строительных работы ежемесячно.

Он пригрозил тем, что в случае, если объекты не будут сданы в срок, исполнители будут нести уголовную ответственность.

Докладчик в свою очередь заверил, что всю ответственность по реализации объекты он осознает.

Белоусова 65 лет. Он сменил Сергея Шойгу на должности министра обороны РФ. Эту должность он официально занял 14 мая.

Белоусов является постоянным членом Совета безопасности РФ. Туда он вошел 11 июня 2024 года. С 2011-го года является действительным государственным советником РФ. В 2007-м году получил звание Заслуженного экономиста РФ.

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