Белоусов: применение ядерного оружия возможно в ответ на агрессию против Минска

Так, обновления касаются возможности применения ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии. По словам Белоусова, адаптация ядерной доктрины отвечает новым реалиям и подчеркивает необходимость защиты союзных государств.

Министр подчеркнул, что агрессия против Минска будет рассматриваться как обоснование для использования ядерного арсенала.

В Минске проходит заседание совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, в ходе которой глава Минобороны республики Виктор Хренин встретится с Белоусовым. Это первое заседание в таком формате на территории Белоруссии с 2018 года.

25 сентября президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о внесении уточнений в ядерную доктрину. Глава государства уточнил, что любое нападение неядерного государства на РФ, поддерживаемое ядерной державой, будет интерпретироваться как совместная агрессия, что также послужит сигналом для потенциально недружественных стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин также заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.