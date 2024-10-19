Путин: Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Россия не допустит, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
Руководство Украины, напомнил российский лидер, еще до начала военного конфликта заявляло о желании иметь ядерное оружие. Однако, отметил президент, это означало бы угрозу для России со стороны Киева.
Россия не допустит появления у Украины такого оружия ни при каких обстоятельства, подчеркнул Путин.
Информацию о том, что Украина может самостоятельно произвести ядерное оружие, президент РФ назвал провокацией, так как у Киева не и не было потенциала для создания такого оружия.
Кроме того, РФ может выявить любые попытки создания Киевом ядерного оружия, поэтому Украина не сможет создать его тайно.
Ранее Путин заявил о том, что Россия готова создавать комфортные условия для бизнеса.