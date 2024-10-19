Путин: Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия

Россия не допустит, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.

Руководство Украины, напомнил российский лидер, еще до начала военного конфликта заявляло о желании иметь ядерное оружие. Однако, отметил президент, это означало бы угрозу для России со стороны Киева.

Россия не допустит появления у Украины такого оружия ни при каких обстоятельства, подчеркнул Путин.

Информацию о том, что Украина может самостоятельно произвести ядерное оружие, президент РФ назвал провокацией, так как у Киева не и не было потенциала для создания такого оружия.

Кроме того, РФ может выявить любые попытки создания Киевом ядерного оружия, поэтому Украина не сможет создать его тайно.

Ранее Путин заявил о том, что Россия готова создавать комфортные условия для бизнеса.