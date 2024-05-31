Белоусов рассказал о потерях ВСУ в мае

Новый министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал о потерях ВСУ с начала мая 2024-го года. По его словам, за этот период украинская армия потеряла более 35 тысяч солдат.

Кроме того, ВСУ лишились около 2700 единиц вооружения. Глава оборонного ведомства отметил, что среди ликвидированного оружия — в том числе «Абрамса», семь немецких Leopard, 12 бронемашин Bradley.

Также, добавил Белоусов, ВС РФ сбили 11 самолетов и четыре вертолета, уничтожили 730 орудий полевой артиллерии и реактивные системы залпового огня.

Глава Минобороны РФ отметил, что киевский режим продолжает демонстрировать западным «партнерам» способность наносить ущерб России путем нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.

Ранее Белоусов рассказал, что 29 мая системы ПВО России сбили над крымским полуостров ракеты ATACMS, целью которых был Крымский мост.

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