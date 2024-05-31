Белоусов сделал первые заявления в должности министра обороны РФ

Так, глава оборонного ведомства рассказал, что 29 мая российские военнослужащие отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS, которые ВСУ получили от западных «партнеров».

Белоусов подчеркнул, что подлетное время к объекту составляло не менее двух минут. Он отметил, что благодаря работе российских военных удалось спасти сотни жизней.

Глава Минобороны подчеркнул, что объединенная группировка войск продолжает освобождать новые регионы России, а также принимает все меры по защите местных жителей. Его слова приводят РИА Новости.

«Мы будем и дальше действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности», — сказал Белоусов.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский мост. Украинские военные используют американские ракеты и безэкипажные катера. В Минобороны регулярно сообщают о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), а также российской военной авиации.

Ранее мы сообщали, что на Крымском мосту ограничили движение. Проезд автомобилей был запущен спустя 2,5 часа.