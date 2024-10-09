Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» Героя России отличившимся на СВО военным

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов наградил военнослужащих, проявивших исключительное мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине, медалями «Золотая Звезда».

Церемония вручения прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве.

Среди отмеченных героев — майор Владимир Манохин, который, командуя мотострелковым батальоном, сдержал наступление ВСУ под Херсоном и на протяжении недели удерживал позиции благодаря организованной обороне.

Капитан Максим Бахарев, командующий взводом противотанковых управляемых ракет, был отмечен за уничтожение двух танков и четырех бронетранспортеров противника, а также за руководство обороной в условиях боя, получив ранения.

Сержант Сергей Седов, входивший в состав штурмового отряда, захватил позиции противника в ДНР и способствовал продвижению подразделения вглубь обороны ВСУ.

Белоусов поздравил военнослужащих с получением государственных наград и выразил благодарность за их службу. С руководством госпиталя он обсудил вопросы модернизации лечебно-диагностической базы, ознакомившись с возможностями рентгенохирургических операционных, и подчеркнул важность расширения мощностей реабилитационных палат.

Медаль «Золотая Звезда» — это высшая награда РФ, которая присуждается за заслуги в защите Отечества и выполнении чрезвычайных заданий. Она является символом храбрости и самоотверженности. Награждение медалью осуществляется указом президента России.

Ранее сообщалось, что в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.