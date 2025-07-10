Белоусов вручил российским военным медали «Золотая Звезда»

Министр обороны России Андрей Белоусов наградил российских военнослужащих государственными медалями «Золотая Звезда». Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства в телеграм-канале.

Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной РФ. Белоусов вручал медали военным, проявившим исключительное мужество и героизм в ходе специальной военной операции (СВО).

Министр обороны РФ поздравил военнослужащих с получением высоких наград, а таже поблагодарил их за безупречное выполнение поставленных задач и выразил надежду на дальнейшие успехи в службе.

Медаль «Золотая Звезда» является высшей государственной наградой России, которая была учреждена в 1992 году как знак отличия к званию «Герой Российской Федерации». Эта медаль носится на левой стороне груди над орденами и медалями.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин вручил премию «Все для Победы!» за помощь участникам спецоперации.