Белый дом анонсировал майские поездки Трампа в страны Ближнего Востока

На брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что у президента США Дональда Трампа запланированы поездки по странам Ближнего Востока.

Как уточнила Ливитт, республиканец отправится в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Все рабочие визиты уложат в период с 13 по 16 мая. В Белом доме не уточнили цели поездок. В СМИ предполагают, что в актуальной повестке будет решение обострений и сотрудничество стран на Ближнем Востоке.

Как рассказали в Кремле ТАСС, встречу президента РФ Владимира Путина и представителя США в Саудовской Аравии не исключают. После этого Bloomberg также заявил, что саудовская столица могла бы стать площадкой для российско-американского саммита.

Ранее сообщалось, что спецпосланник США обратился к Украине по поводу вступления в НАТО.