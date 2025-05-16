Белый дом анонсировал скорую встречу Путина и Трампа

В ближайшее время может произойти встреча между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщил Себастьян Горка, заместитель помощника президента США, в интервью изданию Politico.

15 мая Дональд Трамп сообщил, что при необходимости он готов посетить Стамбул 16 мая, где должны состояться переговоры между Россией и Украиной.

По словам Горки, глава Белого дома по-прежнему остается реалистом в вопросе территориального аспекта урегулирования украинского конфликта.

«Сделка всецело зависит от времени. Когда наступит подходящее время, Трамп будет в помещении с Путиным. И я ожидаю, что это произойдет в самое ближайшее время», — приводит издание слова Горки.

Он также акцентировал внимание на том, что для США первостепенной задачей является скорейшее прекращение кровопролития на Украине.

Напомним, 11 мая Владимир Путин призвал Украину возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский доложил Трампу о готовности к переговорам с Россией.