СМИ: Зеленский доложил Трампу о готовности к переговорам с Россией

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу, что готов начать мирные переговоры с Россией при одном условии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также премьер-министром Великобритании Кир Стармером. 10 мая также на политическую встречу приехал глава польского правительства Дональд Туск. Американский президент участвовал в режиме онлайн.

Тогда, по данным Axios, Зеленский подтвердил Трампу готовность пойти на переговоры с Россией. Однако также бывший комик назвал условие: взаимное прекращение огня. Европейские гости отметили, что если Москва не пойдет на эти договоренности, то ЕС примут новые жесткие санкции.

По итогу встречи европейские лидеры пришли к тому, что Киеву и Москве нужно хотя бы 30-дневное перемирие. Его хотели бы достичь 12 мая, а также создать условия для диалога.

Ранее появились детали плана США, Европы и Украины по урегулированию конфликта.