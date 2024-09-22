Белый дом: Байден не разрешал Украине удары вглубь РФ оружием США

Президент США Джо Байден проинформировал, что пока не давал Киеву никаких указаний, что до использования поставляемого Украине американского оружия для ударов на более дальние расстояния по территории России. Американского президента цитирует пул действующей администрации.

12 сентября президент России Владимир Путин предупредил, что разрешение со стороны Запада Украине наносить удары по территории России с помощью дальнобойных снарядов напрямую вовлечет страны НАТО в конфликт на Украине.

На соответствующий вопрос о, возможно, уже отданном разрешении Украине бомбить территорию РФ вглубь американским оружием Байден ответил отрицательно.

«Нет», — сказал Байден.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, Кремль проинформирован, что Запад еще до этого принял решение о том, можно ли ВСУ наносить удары по территории всей России дальнобойными ракетами.