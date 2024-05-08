Белый дом: Байден провел переговоры с президентом Румынии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел переговоры с главой румынского государства Клаусом Йоханнисом, в ходе которых лидеры подтвердили свою приверженность поддержке Украины, включая содействие поставкам украинского зерна на мировые рынки. Соответствующее заявление опубликовали представители американского Белого дома.

Уточняется, что президенты стран в данных переговорах подтвердили свою позицию в отношении помощи Украине. Байден также заявил о своей признательности за поддержку Румынии в отношении беженцев с Украины и содействия усилиям по поставкам зерна на мировой рынок, сообщили представители.

Сообщается, что американский президент также поблагодарил Йоханниса за размещение военнослужащих США на территории своей страны и за приверженность обеспечению безопасности восточного фланга Североатлантического альянса.

Подчеркивается, что лидеры пришли к согласию в вопросе двустороннего сотрудничества по вопросу энергетической безопасности и его решающего значения. В ходе встречи было подтверждено, что данная область является одной из множества областей развивающихся взаимоотношений государств, передают представители.

Ранее в США озвучили возможный сценарий вторжения войск Штатов на Украину.