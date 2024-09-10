Белый дом: Байден ждет возможности посмотреть дебаты Харрис и Трампа

Действующий президент США Джозеф Байден намерен лично понаблюдать за дебатами между кандидатом на пост главы Белого дома от республиканцев Дональдом Трампом и вице-президентом Камаллой Харрис, сообщила на брифинге пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.

Напомним, телевизионные дебаты Трампа и Харрис должны пройти сегодня, во вторник, 10 сентября.

«Он (Байден) с нетерпением ждет дебатов, и я не буду предварять или подтверждать какие-либо разговоры между президентом и вице-президентом. Мне больше нечего сказать, но он будет смотреть», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Жан-Пьер пояснила, во вторник вечером Байден будет в Нью-Йорке в командировке. Оттуда он планирует смотреть встречу претендентов на главный пост в США.

Напомним, баллотирующийся в президенты США миллиардер Дональд Трамп в начале августа посетовал, что у Харрис очень низкий уровень IQ. В связи с чем она не сможет на должном уровне конкурировать с лидерами других мировых держав.