Республиканский кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил свою политическую оппонентку Камалу Харрис в недостатке IQ, таким образом объяснив ее нежелание участвовать в дебатах 4 сентября. Соответствующее заявление политик сделал в соцсетях.

По словам Трампа, у Харрис не хватает «ментальных способностей» на реальные дебаты. Он подчеркнул, что его оппонент не может произнести речь без помощи телесуфлера из-за низкого IQ.

Республиканец также выразил мнение, что вице-президент боится прийти на дебаты на местном телевизионном канале Fox News, потому что не сможет отстоять на них политику открытых границ, инфляцию и высокую ключевую ставку ФРС США, характеризующие администрацию президента Джо Байдена.

Трамп подчеркнул, что с подобными Харрис кандидатами, у его страны не будет шансов на восстановление собственного величия в мире.

Ранее Трамп похвалил РФ за феноменальную сделку по обмену заключенными с американской стороной.