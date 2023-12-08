Белый дом дал Израилю срок до конца года, чтобы завершить войну с ХАМАС

Об этом пишет Politico со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

Во время своего визита в Тель-Авив на этой неделе блинкен встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и дал своему собеседнику ясно понять, что Вашингтону крайне невыгодно затягивание арабо-израильского конфликта в Газе после Нового года.

«Когда израильские официальные лица изложили главному американскому дипломату свои планы, заявив, что боевые действия на юге Газы продлятся несколько месяцев, Блинкен, как сообщается, резко ответил: "У вас нет столько кредитов"», - пишет издание.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».