Белый дом: как только у США закончатся деньги на помощь Украине, поставки оружия прекратятся
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В американской администрации пока не видят выхода из сложившейся на фронте в зоне СВО непростой ситуации для ВСУ, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, без дополнительных ассигнований со стороны американского Конгресса уже к концу уходящего года ресурсы на поставку оружия киевскому режиму у Белого дома кончатся полностью.
«В отсутствие действий со стороны Конгресса США к концу года кончатся ресурсы на приобретение дополнительных оружия и военной техники для Украины, а также на их выделение с американских складов без воздействия на нашу собственную боеготовность», - цитирует Салливана ТАСС.
Ранее американское влиятельное издание Washington Post предсказало Украине долгие годы конфликта вместо ожидаемой победы.