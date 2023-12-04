Американская газета предсказала Украине долгие годы конфликта вместо победы

В своей колонке американские журналисты разобрали причины провала контрнаступления. По мнению издания, год начался с громких заявлений Запада и Зеленского о «решительной победе», но в итоге перспективы выглядят крайне уныло. Журналисты подчеркнули, что внимание государств переключилось на Ближний Восток, боевой дух украинских военных ослабевает, а ожидания от контрнаступления не совпали с реальностью.

Подводя итог, газета подчеркнула, что картина сейчас выглядит так, что Украины скорее ждут долгие годы войны, чем скорая победа. На Западе поняли, что конфликт потребует долгих лет и множества вложений.