Белый дом: Киев не имеет отношения к теракту в «Крокусе»

Украинское руководство не имеет отношения к случившемуся накануне теракту в концертном зале «Крокуса» в Подмосковье. Соответствующее заявление сделала глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, ее слова передает информационное агентство Reuters .

По словам представителя Белого дома, вся ответственность за произведенный теракт в России лежит на «ИГИЛ»*, а Киев никоим образом не причастен к данной трагедии.

В свою очередь, главный редактор телевизионного канала Маргарита Симоньян сообщала, что виновные в теракте направлялись в сторону российско-украинской границы после своего нападения, но им не удалось доехать 100 километров.

Накануне посол РФ Антонов заявил, что российско-американские контакты по борьбе с терроризмом полностью разрушены.

* – организация запрещена в РФ