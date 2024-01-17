Белый дом констатировал скорое полное истощение запасов вооружения у Украины

«Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит. Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться», - цитирует Кирби РИА Новости.