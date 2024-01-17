Белый дом констатировал скорое полное истощение запасов вооружения у Украины
Фото: [unsplash.com]
На фоне фактического отсутствия военной помощи со стороны США ВСУ приближаются к истощению запасов некоторых ключевых видов вооружений, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, особое беспокойство вызывает тот факт, что у Украины практически не осталось средств ПВО и радио-электронной борьбы. Тех остатков, что есть у ВСУ, хватит максимум на два-три месяца, посетовал Кирби.
«Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит. Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться», - цитирует Кирби РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Бундестаг большинством голосов отказал Украине в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus.