Белый дом может официально признать Крым и Донбасс частью России: раскрыты детали сенсационного плана

Соединенные Штаты Америки в рамках нового мирного плана готовы признать суверенитет России над Крымом и Донбассом. Это станет историческим разворотом в позиции Вашингтона, если инициатива будет реализована. Об этом сообщает Axios.

Администрация США разработала план урегулирования, который предполагает кардинальный шаг — признание Крыма и территорий Донбасса законной частью России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника. Согласно документу, США и ряд других стран юридически закрепят нынешний статус этих регионов, не требуя аналогичного заявления от Киева.

Ключевым условием для Украины станет отказ от претензий на эти территории. Взамен Вашингтон предложит Киеву комплекс гарантий безопасности. План также включает создание демилитаризованной зоны в Донбассе и ограничения для Вооруженных сил Украины по численности и вооружениям.

Ранее сообщалось о том, что США предложили Киеву план завершения конфликта с Россией.