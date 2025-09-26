Белый дом не будет договариваться с демократами: администрация Трампа ждет шатдаун уже на этой неделе

Администрация Дональда Трампа ожидает остановки работы федерального правительства уже в ближайшую среду и не намерена вести переговоры с демократами для ее предотвращения. В Белом доме заявили, что цель — причинить оппонентам «максимальную боль».

По сведениям Politico, руководство Белого дома заняло жесткую позицию, уверенное, что общественное мнение возложит вину за шатдаун на демократов. Анонимный представитель администрации пояснил, что оппоненты заплатят высокую цену за приостановку работы госорганов, которая приведет к массовым увольнениям. Управление по вопросам управления и бюджета уже распорядилось подготовить планы по сокращению персонала в неключевых программах.

Конфликт обострился после того, как Трамп отменил встречу с лидерами демократической партии, назвав их бюджетные предложения несерьезными. Стратегия администрации строится на расчете, что демократы не выдержат давления и согласятся на условия Белого дома после начала шатдауна. Политический кризис может парализовать работу многих федеральных ведомств, если конгресс не примет бюджет до истечения текущего финансирования.

