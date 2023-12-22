Белый дом объявит до конца года о последнем пакете военной помощи Украине

Вашингтон не намерен отказываться от продолжения финансировать ВСУ и собирается уже до конца декабря объявить о последнем транше военной помощи Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

При этом, выступая на пресс-конференции в Белом доме, Жан-Пьер подчеркнула, что, к сожалению, очередные военные вливания невозможны без законодательной поддержки конгрессменов.

«Остается еще один заключительный пакет помощи, которую мы можем дать Украине», — цитирует Жан-Пьер RT.

Ранее сообщалось, что США и союзники думают над тем, чтобы улучшить финансовую поддержку Украины с помощью денег и ресурсов России, которые были заморожены за границей.