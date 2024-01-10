Белый дом отреагировал на новость о больном раком простаты шефе Пентагона

Ни одна живая душа в Белом доме до 9 января не была в курсе, что у министра обороны США Ллойде Остина рак простаты, заявил на брифинге представитель американской администрации Джон Кирби.

По его словам, о госпитализации Остина президенту США Джо Байдену было доложено сразу же на следующий день после того, как информация стала достоянием общественности.

«Никто в Белом доме не знал до сегодняшнего утра, что у министра Остина рак простаты», — сказал Кирби, его цитирует Reuters.

В то же время, как подчеркнул Кирби, вуаль тайны наз здоровьем Остина с его госпитализацией не отразилась на доверии к нему со стороны президента Байдена. Мало того, хозяин Овального кабинета искренне рад тому, что шеф Пентагона идет на поправку.

«Глава государства полностью доверяет министру, несмотря на сокрытие диагноза и факта госпитализации», - добавил представитель Белого дома.

Ранее кандидат на пост американского президента Никки Хейли заявила, что президент Байден должен подать в отставку после того, как оказалось, что он несколько дней пребывал в неведении того факта, что шеф Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован.