Белый дом поддержал идею о конфискации замороженных российских финансов

Администрация президента Байдена одобрила инициативу, по которой все российские средства, замороженные за рубежом, будут конфискованы и переданы Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Журналисты опубликовали некоторые моменты, которые были изложены в документе, составленном Советом национальной безопасности. В частности, там говорится, что администрация США приветствует законопроект, который позволил бы провести конфискацию российских активов.

«Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти США для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», - привели авторы статьи отрывок из текста.

Президент Байден решил пойти на данный шаг после того, как у него пропала возможность помогать Украине другими способами. Представители Республиканской партии в Конгрессе заблокировали очередной пакет помощи правительству Зеленского. Они требуют перенаправить финансы на более насущные проблемы.

Ранее Байден подвергся резкой критике после истории с госпитализацией главы Пентагона. В частности, эксперт Риттер заявил, что в других странах даже невозможно представить себе ситуацию, что глава государства не в курсе на протяжении трех дней, где находится его министр обороны.