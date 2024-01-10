Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в эфире RT рассказал, почему Джо Байден уже не подходит на роль президента Америки.

Джозеф Байден нередко попадал в конфузные ситуации. 81-летний президент путается в словах на публичных выступлениях, пытается здороваться с пустотой, машет строительному крану и многое другое. Этот список пополнился странной недавней ситуацией, когда госпитализировали главу Пентагона. Как оказалось, администрация президента была не в курсе этого целых три дня.

«Он на протяжении трех дней не знал, где находится его министр обороны. Не могу себе представить такой ситуации, чтобы Владимир Путин три дня не знал, где находится Шойгу», — сказал Риттер.

По мнению Риттера, Байден уже немощен и теряет хватку. Переизбрание на пост президента станет его ошибкой, так как он уже давно непригоден на эту должность.

Напомним, что у главы Пентагона нашли рак простаты, от которого он лечился с декабря 2024 года. Врачи провели операцию высокопоставленному чиновнику и оценили его шансы на выздоровление как высокие.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО уничтожили два цеха, где производят украинские дроны.