Белый дом поддержал идею об участии Китая в урегулировании конфликта на Украине

КНР может стать участником мирных переговоров по прекращению украинского конфликта. Такое допущение сделал советник президента США Джейк Салливан. Его точку зрения привел ТАСС.

Салливан назвал логичной идею о том, чтобы привлечь Китай к проведению мирных переговоров по прекращению конфликта на Украине. Так он оценил идею, которую ранее выдвинул Дональд Трамп.

«Идея о том, что Китай может быть участником переговоров об установлении справедливого мира на Украине, не безумна. Я также думал об этом», — указал он.

По мнению советника, КНР не только является членом Совета Безопасности ООН. Эта страна имеет внушительный вес на международной арене, поэтому она сможет сыграть важную роль во время переговоров. При этом Салливан добавил, что не хочет, чтобы Китай играл роль основного посредника во время дипломатических процессов в данной сфере.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев сам будет определять меру своей готовности к мирным переговорам. Именно ему стоит диктовать все условия, при которых Украина прибегнет к дипломатии.