Белый дом: Зеленский должен сам определить условия для начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам выбрать время и определить условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. Такое заявление сделал координатор администрации Джо Байдена по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

Так он отреагировал на заявление победителя президентской гонки Дональда Трампа, который обратился к главе киевского режима с призывом готовиться к заключению мирного договора с Россией. Политик отметил, что намерен завершить боевые действия на Украине до церемонии инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

«Зеленский должен определить, на каких условиях, когда и как он хочет участвовать в переговорах», – сказал Кирби.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский похвастался новыми украинскими ракетами-дронами «Паляница» и «Пекло».