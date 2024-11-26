Белый дом подтвердил, что Байден посетит инаугурацию Трампа

Журналисты попросили Бейтса на брифинге на борту президентского самолета по пути в Нью-Йорк разъяснить данный вопрос. На что тот ответил утвердительно, сославшись на личную позицию по этому поводу действующего главы Белого дома.

«Президент пообещал, что он будет присутствовать на инаугурации вне зависимости от того, кто победит на выборах, он и первая леди выполнят это обещание и посетят инаугурацию», — сказал Бейтс.

Он добавил, что для Байдена посещение инаугурации Трампа является своеобразной демонстрацией стране и всему миру приверженности США демократическим ценностям.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на клубе «Валдай» поздравил миллиардера Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Кроме того, Путин заявил, что в любой удобный момент готов к контактам с Трампом.