Белый дом подтвердил, что Трамп «хочет попасть в рай»

Администрация президента США прокомментировала недавние заявления Дональда Трампа о том, что если он сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной, то это станет его пропуском в рай.

Администрация президента США сообщила, что Дональд Трамп стремится к тому, чтобы оказаться в раю. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выразила уверенность, что все участники брифинга также стремятся к этому.

«Я думаю, президент настроен серьезно, когда говорит такое. Думаю, что мы все хотим попасть в рай», — ответила Левитт на соответствующий вопрос журналистов на брифинге в Белом доме.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии подтвердили готовность выступить организатором возможных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Официальная позиция была озвучена пресс-секретарем Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт.