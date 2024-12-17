Белый дом: поставки оружия ВСУ помогут усилить позицию Киева на переговорах

В ходе выступления на мероприятии, проводившимся для журналистов, Кирби отметил, что Вашингтон регулярно поставляет Киеву оружие, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог усилить свои позиции перед переговорами и достигнуть лучших результатов в ходе диалога о примирении, передает его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что команда Трампа не проявила интереса к вступлению Украины в НАТО. Кит Келлог, который назначен на пост специального представителя Трампа по Украине, поддерживает поставки вооружений Киеву. Он считает, что в перспективе это позволит Белому дому успешно вести переговоры по прекращению конфликта.