Белый дом: поставки оружия ВСУ помогут усилить позицию Киева на переговорах
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Победитель президентской гонки Дональд Трамп заявил, что в максимально сжатые сроки сможет остановить военные действия на Украине. Данное заявление прокомментировал официальный представитель администрации США Джон Кирби.
В ходе выступления на мероприятии, проводившимся для журналистов, Кирби отметил, что Вашингтон регулярно поставляет Киеву оружие, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог усилить свои позиции перед переговорами и достигнуть лучших результатов в ходе диалога о примирении, передает его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что команда Трампа не проявила интереса к вступлению Украины в НАТО. Кит Келлог, который назначен на пост специального представителя Трампа по Украине, поддерживает поставки вооружений Киеву. Он считает, что в перспективе это позволит Белому дому успешно вести переговоры по прекращению конфликта.