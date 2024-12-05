WSJ: команда Трампа не проявила интереса к вступлению Украины в НАТО

Журналисты заявили, что Кит Келлог, который назначен на пост специального представителя Трампа по Украине, поддерживает поставки вооружений Киеву. Он считает, что отправка оружия позволит в дальнейшем Белому дому успешно вести переговоры по прекращению конфликта. В то же время ни он сам, ни Трамп не проявили никакого интереса в том, чтобы сделать Украину участником НАТО. Авторы статьи сослались на некие источники, близкие к кругу общения команды Трампа.

Ранее сообщалось, что команда нового президента Соединенных Штатов рассматривает три плана прекращения боевых действий на украинской территории. По одной из них, между РФ и Украиной необходимо создать демилитаризованную зону. По второму, восток этой страны надо разбить ан несколько автономных областей. Третий план предусматривает поддержку Украины оружием, чтобы усилить ее. Ни одна из этих программ не предусматривает вхождение Киева в Северо-Атлантический блок.