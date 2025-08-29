Белый дом поздравил американцев с Днем труда фотографией Трампа в популярной закусочной
Белый дом опубликовал фото Трампа в фартуке в McDonald’s в честь Дня труда
Фото: [flickr.com]
Белый дом поздравил американцев с Днем труда, опубликовав фотографию президента Дональда Трампа в униформе McDonald’s.
На снимке, сделанном в октябре 2024 года, Трамп в рубашке, красном галстуке и фирменном фартуке сети фастфуда машет клиентам из-за стойки закусочной в Пенсильвании.
Эта фотография распространилась в Сети после визита тогда еще кандидата в президенты США в McDonald’s. Посещение и работа в кафе стали частью предвыборной кампании Трампа. Он лично приготовил картофель фри, раздал заказы, которые сам же и оплатил.
Тогда республиканец отметил, что эта работа ему понравилась, и не исключил возвращения в фастфуд в будущем.
День труда отмечается в США в первый понедельник сентября с конца XIX века. Праздник, посвященный достижениям трудящихся американцев, впервые был отмечен в Нью-Йорке в 1882 году, а в 1894 году стал федеральным выходным.
Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) раскрыла масштаб власти президента США Дональда Трампа в Белом доме.