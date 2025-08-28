WSJ раскрыли масштаб власти Трампа в Белом доме

Согласно информации, опубликованной в The Wall Street Journal (WSJ), президент Соединенных Штатов Дональд Трамп склонен к принятию решений в одиночку, при этом его ближайшее окружение не обладает достаточным влиянием, чтобы предотвратить или смягчить последствия его неоднозначных шагов.

Издание отметило, что в начале президентского срока Трампа его советники активно корректировали его действия, однако в настоящее время в его команде практически отсутствуют люди, способные оказывать существенное воздействие на его решения. Сообщается, что ранее Трампу не позволяли самостоятельно принимать решения в области таможенных пошлин и иммиграционной политики.

Историк Дуглас Бринкли считает, что стремление Трампа заключается в том, чтобы «полностью контролировать всю систему государственного управления в США». По его словам, американский лидер стремится продемонстрировать свое доминирующее положение и единоличное руководство.

«Он хочет схватить всех за шиворот и сказать: "Я главный"», — описал он подход президента США.

Ранее сообщалось, что Трамп давит военной и технологической силой на ЕС из-за России.