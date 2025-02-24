Белый дом пригрозил странам «Большой семерки» отозвать совместное заявление о поддержке Украины

Издание сослалось на некие информированные источники. Согласно им правительство Трампа заявило, что выступает против тех формулировок, которые осуждают РФ со стороны государств, входящих в неформальный клуб G7. Оно также осуждает все призывы ужесточить антироссийские санкции в сфере энергетики. Подобная риторика, по мнению Белого дома, перекрывает возможность достичь компромисса и затрудняет переговоры. В том случае, если подобные шаги будут продолжены со стороны G7, то США отзовут свою подпись, которая была сделана под совместным заявлением о поддержке Украины.

Ранее вице-президент США Вэнс сообщил, что его страна готова рассматривать все варианты по достижению мира на Украине. По его мнению, процесс урегулирования находится на начальной стадии, однако уже сейчас очевидна заинтересованность всех сторон в его успешном завершении.