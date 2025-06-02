Белый дом приостановил введение санкций против Ирана

Издание The Wall Street Journal сообщило , что пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Ливитт проинформировала высокопоставленных представителей Совета национальной безопасности, Министерства финансов и Государственного департамента о временной приостановке всех действий, связанных с введением санкций против Ирана.

Инсайдер, знакомый с ситуацией в Белом доме, сообщил изданию, что данная мера фактически приостановила политику «максимального давления» на Тегеран, которую проводил президент США Дональд Трамп. Эта стратегия активно использовалась республиканцем в течение его первого президентского срока и была возобновлена после его возвращения к власти в январе.

В беседе с WSJ заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли не подтвердила и не опровергла эту информацию, отметив, что все дальнейшие решения относительно санкционной политики будут озвучиваться либо администрацией президента, либо «компетентными органами».

Напомним, что последний раз США объявляли о расширении санкций против Ирана в середине мая, в период продолжающихся переговоров по ядерной программе. По данным WSJ, Министерство финансов как минимум трижды переносило анонс об ужесточении мер.

Ранее сообщалось, что США запустят в серийное производство новую ядерную бомбу.