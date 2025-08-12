Белый дом раскрыл место встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга с журналистами раскрыла место проведения саммита, где встретятся российский и американский лидеры.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по официальному заявлению из Белого дома, действительно состоится в Анкоридже — административном центре Аляски.

«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», – сказала Левитт.

Также пресс-секретарь отметила, что цель встречи Трампа с Путиным — лучше понять позицию РФ для достижения мира на Украине. Что до планов республиканца о посещении России, то в Белом доме не исключили такую поездку в будущем.

Выбор этого места проведения саммита подчеркивает стратегическое значение Арктического региона для двусторонних отношений. Как пояснил RT политолог Павел Фельдман, удаленное расположение штата обеспечивает необходимую конфиденциальность, избавляя лидеров от внимания назойливых репортеров и политических активистов. Кроме того, маршрут российской делегации не будет пролегать над территориями недружественных стран, что также повышает уровень безопасности.

Кроме того, Арктическая тематика, по мнению аналитиков, может стать основой для возобновления конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном.

Отметим, что в Кремле не комментировали информацию, озвученную Белым домом о встрече Путина и Трампа.

Ранее сообщалось, что Зеленский заранее заявил о непризнании итогов переговоров Путина и Трампа на Аляске.