Зеленский заявил о непризнании итогов переговоров Путина и Трампа

Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет признавать итоги предстоящих переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, если они будут приняты без участия Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер Украины Владимир Зеленский отреагировал на планы российского и американского президентов обсудить двусторонние отношения на встрече на Аляске. Он подчеркнул, что любые договоренности, касающиеся Украины, не могут быть приняты без участия Киева.

Зеленский выразил надежду, что Вашингтон понимает позицию Украины. Однако его заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация Трампа уже дала Киеву понять — переговоры с Москвой будут идти независимо от позиции украинского руководства.

Дональд Трамп неоднократно критиковал Зеленского за излишнюю конфронтацию с Россией. В феврале американский президент даже прервал встречу с Зеленским, когда тот начал обвинять Москву. Теперь, похоже, Киев пытается любой ценой не допустить, чтобы его интересы остались за скобками переговорного процесса.

Ранее стало известно, что перед приездом Путина и Трампа власти Аляски объявили эвакуацию.