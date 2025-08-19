Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу о намерении провести личную встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которое было сделано во время брифинга, транслировавшегося на платформе YouTube.

Так представитель администрации США ответила на вопрос репортера о том, дал ли президент России гарантии проведения встречи с украинским коллегой в ближайшие семь дней.

«Да, он обещал», — заявила Левитт.

Ранее Белый дом подтвердил, что Трамп за счет Украины и России «хочет попасть в рай».